Ligtlee maakt rentree op de baan, Wild krijgt rust en slaat wereldbeker in Manchester over

Wild was zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Pruszkow nog de beste op het onderdeel omnium. In Manchester neemt Nina Kessler de plaats van Wild in op omnium, en Mylène de Zoete krijgt nu de kans op scratch.



,,Zij mag er zonder druk ingaan. Voor Mylène is het een beloning voor de medailles die ze won bij de EK en WK voor junioren'', aldus Schep over De Zoete. ,,En voor Nina is het een prachtige uitdaging om te zien waar ze staat op dit olympische onderdeel.''



Bij de teamsprint bestaat het Nederlandse team bij de mannen opnieuw uit Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee. Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx vormen het Nederlandse duo bij de vrouwen. In Pruszkow kwam Lamberink nog samen in actie met Hetty van de Wouw.