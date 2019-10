Lille doet nog mee in groep Ajax na gelijkmaker in slotfase tegen Valencia

Veel had Jasper Cillessen niet te doen in de eerste helft in het Stade Pierre-Mauroy. Eén keer was de Nederlandse doelman kansloos, maar redde de lat hem op een schot van Lille-middenvelder Yusuf Yazici.



Met een gelijkspel schoten beide ploegen weinig op, dus werd er in de tweede helft een stuk meer op de aanval gespeeld. Dat pakte goed uit voor Valencia. Het was de Rus Denis Tsjerisjev die Valencia na ruim een uur op voorsprong zette.



Lille moest vervolgens komen en na de rode kaart (twee keer geel) van Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby hing de gelijkmaker in de lucht. Die viel uiteindelijk ook door een fraai schot van Ikoné in de vijfde minuut van de blessuretijd.



Met het gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op. Valencia en Lille lopen één punt in op Ajax, dat eerder op de avond met 0-1 verloor van Chelsea. De Engelsen staan na vanavond op de eerste plaats, met evenveel punten gevolgd door Ajax.