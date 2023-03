Lindsay van Zundert beëindigt WK met teleurstellende vrije kür

Van Zundert werd afgelopen januari tijdens de EK veertiende, nadat ze twee keer was gevallen tijdens de vrije kür. In Japan kwam de Brabantse op de muziek uit Pirates of the Caribbean iets beter voor de dag, maar de jury rekende het haar zwaar aan dat ze een aantal sprongen niet goed had afgemaakt. Na een drievoudige lutz moest ze bovendien even met een handje naar het ijs.