Lindsay van Zundert kwalificeert zich voor vrije kür op WK kunstrijden

Kylian Mbappé nieuwe aanvoerder Oran­je-opponent Frankrijk, Kevin De Bruyne captain van België

Kylian Mbappé is door bondscoach Didier Deschamps benoemd tot aanvoerder van de Franse nationale ploeg. De aanvaller van Paris Saint-Germain neemt die rol over van doelman Hugo Lloris, die na het WK in Qatar is gestopt bij de nationale ploeg.