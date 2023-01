Lindsay van Zundert loopt top 10 mis op EK door valpartijen in korte kür

Niet eerder had de regio zo’n groot evenement in huis: De Nations League in De Grolsch Veste biedt miljoenen vertier

ENSCHEDE - Meer dan 200 miljoen mensen kijken op donderdag 15 juni naar De Grolsch Veste. De halve finale in de Nations League tussen Spanje en Italië wordt het grootste media-evenement dat ooit in de regio is gehouden.

27 januari