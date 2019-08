Linette verovert in New York haar eerste WTA-titel

De 27-jarige Linette moest kwalificaties spelen om deel te nemen aan het voorbereidingstoernooi op de US Open, die maandag begint. Net als de US Open is de Bronx Open ook in New York en wordt op hardcourt gespeeld.



Giorgi, de nummer 58 van de wereld, had moeite met de Poolse mondiale nummer 80. Linette gaf zeer goed partij en vooral de tweede set duurde erg lang (ruim een uur). Toch leek de 27-jarige Giorgi op weg naar haar derde titel in haar loopbaan. De Italiaanse nam een 4-2 voorsprong in de derde set, maar zag Linette de wedstrijd wederom kantelen. De Poolse won vier games op rij en benutte haar eerste wedstrijdpunt na 2 uur en 34 minuten spelen.