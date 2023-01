‘Lionel Messi kan in Saoedi-Arabië meer gaan verdienen dan Cristiano Ronaldo’

De 35-jarige Messi verruilde FC Barcelona in 2021 voor Paris Saint-Germain. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt in de zomer van dit jaar af. Bij Al Hilal is een landgenoot van Messi de trainer: Ramón Díaz.

Ronaldo wacht nog op zijn debuut voor Al-Nassr in de Saudi Pro League, het hoogste niveau van Saoedi-Arabië. De 37-jarige Portugees was transfervrij sinds zijn geruchtmakende vertrek bij Manchester United. Ronaldo tekende een contract tot 2025 ter waarde van zo’n 500 miljoen euro.



Het contract van Ronaldo bij het ManUnited van trainer Erik ten Hag werd deze maand in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de clubleiding en trainer Erik ten Hag. Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg kwam er echter geen concrete interesse vanuit de Europese top.