Lisa Klein grijpt in Nijverdal de macht in Boels Ladies Tour

NIJVERDAL - De derde etappe van de Boels Ladies Tour is vrijdag gewonnen door Lisa Klein. De Duitse leidt ook in de ronde. In een sprint met vier versloeg Klein Europees kampioene Amy Pieters in de straten van Nijverdal.

In de voorlaatste ronde over de Holterberg reden achttien rensters weg uit het peloton en moest klassementsleidster Lorena Wiebes de anderen laten gaan, maar in het gezelschap van onder anderen Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk sloot de renster van Parkhotel Valkenburg aan.

In de laatste omloop reden Amalie Dideriksen (Boels-Dolmans) en Hannah Barnes (Canyon-Sram) weg uit het peloton. Zij werden echter in het steilere deel van de omloop terug gehaald. Op weg naar de Diepe Hel schudde Annemiek van Vleuten aan de boom. Het lukte haar niet om weg te komen, maar haar ploeggenote Amanda Spratt slaagde daar wel in samen met Lizzie Deignan, Amy Pieters en Lisa Klein. De vier reden weg bij de andere favorieten en arriveerden met kleine voorsprong in Nijverdal.

Klein won eerder dit jaar al de Healthy Ageing Tour en de BeNe Ladies Tour. Nu nam de Duits kampioene tijdrijden een voorschot op de eindzege in de derde etappekoers op Nederlandse bodem. „We kwamen hier voor een ritzege en een plek op het eindpodium. Het eerste is alvast gelukt en het is mooi dat mijn uitgangspositie nu ook goed is met nog twee dagen voor de boeg. Mijn ploeg heeft me goed van voren gehouden vandaag en ik kon mee springen toen er aangevallen werd op de kleine beklimming in de slotfase. Het was een beetje bluffen in de sprint, maar ik kon de zege behalen en daar ben ik heel blij mee.”

Kirsten Wild