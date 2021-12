LIVE | 1500 meter mannen op spectaculaire baan in Calgary, nationaal record Golikova

CLIMAX IN ABU DHABI Abu Dhabi kleurt oranje: Tukkers en Achterhoe­kers genieten van Verstappen

De spanning stijgt naar het kookpunt. Het is zaterdagavond even voor zes uur plaatselijke tijd in Abu Dhabi. Zowel de fans van Max Verstappen als van Lewis Hamilton op de North Grand Stand op het Yas Marina Circuit houden de adem in. En dan is er de ontlading. In de allerlaatste ronde van Hamilton blijkt dat Max de zo felbegeerde pole-position voor de race van vandaag heeft veroverd. De Max-fans zijn uitzinnig. De Engelse fans van Hamilton zijn sportief; ze genieten met mij mee.

19:26