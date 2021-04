LIVE | AC Milan en Juventus trekken zich ook terug uit Super League

Podcast Ballen Verstand Eindelijk weer publiek in De Veste : ‘Welkom in het helletje van Enschede’

19 april ENSCHEDE/ALMELO - FC Twente en Heracles kwamen het afgelopen weekend niet in actie, maar vele andere Twentse voetballers en een trainer in den lande zaten zeker niet stil. Kortom: er valt in de Podcast Ballen Verstand weer genoeg te bepraten. Zo pakte Tukker Erik ten Hag weer een prijs met Ajax, al vindt Johan Derksen dat hij nu maar eens een Europese beker moet winnen. Realiteitszin, of kantinegebral?