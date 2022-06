LIVE | Achtste finales World Cup of Darts: Noppert en Van Duijvenbode tegen Ierland

Is het spoedig gedaan met het gestuiter op de Formule 1-cir­cuits?

Lewis Hamilton had tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zó veel last van porpoising, dat het hem een zere rug bezorgde. Het bracht de discussie over de stuiterende auto’s naar een hoogtepunt. En nu gaat ook de FIA stappen ondernemen. Maar wat is porpoising nou precies?

17 juni