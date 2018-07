LIVE: Kan Dumoulin Sky-duo pijn doen met F1-start?

Welkom en maak u klaar

Goedemiddag, welkom in dit liveblog van de 17de etappe in de Tour de France. Geen normale etappe vandaag, want de Tour experimenteert met een nieuw concept: de renners gaan op basis van hun plek in het klassement in verschillende groepen van start. De eerste twintig renners gaan om 15.15 uur van start. Mis niets in ons liveblog!