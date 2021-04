LIVE | Ajax begint met Stekelenburg en Klaiber aan zware klus in Rome

De zijstap van Bazoer: ‘Dat ik in beeld ben bij Oranje, doet me goed’

18:32 Hij is rebels, maar ook een leiderstype. Hij praat bedachtzaam en is schuldbewust, maar kan zomaar uit de bocht vliegen. Met Riechedly Bazoer is het nooit saai. In de bekerfinale vertolkt hij een sleutelrol voor Vitesse.