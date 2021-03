LIVE | Ajax kan overwicht tegen Young Boys nog niet omzetten in doelpunten

Tirreno-Adriatico Alaphilip­pe in sprint bergop te snel voor oprukkende Van der Poel en Van Aert

18:44 De tweede etappe in de Tirreno-Adriatico is een prooi geworden voor Julian Alaphilippe. Na een spannende finale was de wereldkampioen in de sprint bergop Mathieu van der Poel en Wout van Aert te snel af. Die laatste behoudt wel zijn blauwe leiderstrui.