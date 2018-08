LIVE | Ajax met zelfde elf als in Luik, Belgen met andere spits

• Aftrap is om 20.30 uur • In Luik werd het 2-2 • Winnaar treft in volgende ronde Dinamo Kiev of Slavia Praag

De opstelling van Ajax is bekend! Vergeleken met het teleurstellend verlopen competitieduel van zaterdag met Heracles Almelo (1-1) keren Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Frenkie de Jong weer terug in de basisformatie. Donny van de Beek, Maximilian Wöber, Carel Eiting en Kaj Sierhuis moeten in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA weer op de bank plaatsnemen.

Ook de opstelling van de bezoekers uit Luik is bekend! Ochoa; Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai; Bastien, Agbo, Marin; M'Poku, Emond, Carcela Alleen de spits is veranderd ten opzichte van vorige week. Orlando Sa moet plaatsmaken voor Renaud Emond , die vorige week in de 94ste minuut de 2-2 maakte.

De tenues hangen er netjes bij. Over ruim een uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena.

Ajax wordt vanavond in eigen huis als de favoriet gezien tegen Standard Luik. Mede ook omdat Standard Luik in Nederland nog nooit wist te winnen . Check hier de voorbeschouwing van onze Ajax-watcher Daniel Dwarswaard of check hier de leukste statistieken omtrent Ajax - Standard Luik.

Michel Preud'homme blikte vooruit op het duel met Ajax en stelde dat het kan spoken in de Johan Cruijff Arena. Desondanks heeft de coach van Standard Luik hoop. 'We weten dat het mogelijk is om Ajax pijn te doen'. Check hier de voorbeschouwing van Preud'homme.

Welkom in dit liveblog van de wedstrijd tussen Ajax en Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Plaatst Ajax zich voor de play-offronde waar Slavia Praag of Dinamo Kiev wacht? Of zit het avontuur in de Champions League er na vanavond op? Volg het hier!