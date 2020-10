LIVE | Ajax meteen weer gevaarlijk tegen Liverpool: schot Klaassen op de paal

Het beste spring­paard van de wereld komt uit Harbrink­hoek

7:11 HARBRINKHOEK - „Het is zo ontzettend jammer dat mijn vader dit niet meer kan meemaken.” Marleen Woertman is er helemaal hees van, van het vele praten en van de emotie. Want Denver, het paard dat ze samen met haar vader Anton fokte, is uitgeroepen tot het beste springpaard van de wereld.