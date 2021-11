LIVE | Ajax tegen tien van Dortmund op achterstand na benutte strafschop Reus

Milan kan weer niet winnen, Benzema bezorgt Real Madrid de zege

Het wil nog altijd niet lukken voor AC Milan in de Champions League. Thuis tegen Porto kwamen de Italianen niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor Milan na vier duels in Groep B pas één punt heeft. Real Madrid was in Groep D in eigen huis te sterk voor Shaktar Donetsk: 2-1.

