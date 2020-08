LIVE | Alaphilippe en Sivakov samen op avontuur in slotetappe Dauphiné

DauphinéVandaag staat de laatste etappe in het Critérium du Dauphiné op het programma. Primoz Roglic had de eindzege binnen handbereik, maar door een val in de voorlaatste etappe is hij te gehavend om van start te gaan. Thibaut Pinot staat nu op pole position om de Franse etappekoers te winnen. Volg de slotrit in ons liveblog.



