Alaphilippe kaapt zege weg voor neus van Gesink en Mollema

De openingsfase, of noem het gerust de eerste helft van de etappe, ging in een noodvaart. Kennelijk had de meerderheid van het peloton vandaag uitgekozen om in de kopgroep te zitten. Het resulteerde in een uitputtingsslag van zo'n 100 kilometer. Uiteindelijk reed een groep van 47 renners weg, en daar zaten natuurlijk landgenoten bij. Vijf stuks liefst: Bauke Mollema, Koen de Kort, Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter en Marco Minnaard. De groep kreegt de ruimte van het uitpuffende peloton.



De eerste helft van de etappe mocht dan in slopend tempo verreden zijn, de tweede helft van de 218 kilometer lange rit lag bezaaid met Pyreneeën-cols. Uiteindelijk was een een aanval van Gesink op de Col de Menté die de kopgroep uiteen deed brokkelen. De Varssevelder kreeg Damiano Caruso mee en werd uiteindelijk gegrepen door een uitgedunde groep met daarbij ook Mollema. Met zeventien koplopers begonnen we aan de laatste klim van de dag: de Col du Portillon van 1ste categorie. Met de top op 10 kilometer van de finish in Bagnères-de-Luchon.



Op die laatste klim was het opnieuw Gesink die de anderen pijn deed. De renner van Lotto Jumbo had een sterke dag en ging op pad met Domenico Pozzovivo. Toen Bauke Mollema het duo achterhaalde, zag het er plots wel héél goed uit voor wielerland Nederland. Maar de overige klimmers van de kopgroep sloten vlot aan. Van die klimmers bleek Adam Yates de sterkste. Hij sprong weg en ging met 20 seconden voorsprong op Alaphilippe over de top. Het groepje met Gesink en Mollema reed daar kort achter.



In de afdaling werd de druk van Alaphilippe, die zich als een steen liet vallen, te groot voor Yates. De Brit maakte een stuurfout en ging onderuit. De kopman van Mitchelton-Scott kon snel opstaan, maar het kwaad was geschied. Alaphilippe liet Quick-Step weer eens juichen met zijn tweede ritzege in de Tour. De tweede maal dat hij solo aankomt in een bergrit. Indrukwekkend.



In het peloton met geletruidrager Geraint Thomas, Chris Froome en Tom Dumoulin vonden ze geen welletjes na de ziedende openingskilometers. Daar werd het kruit drooggehouden voor de etappe van morgen. Een zeer korte bergrit met aankomst bergop én een zogenaamde Formule 1-start. Morgen zullen de kaarten weer op tafel moeten.