LIVE | Alaphilippe valt na botsing met motor, Van der Poel en Van Aert alleen voorop

Ronde van VlaanderenDe Ronde van Vlaanderen is voor veel wielerliefhebbers -en zeker uit België- het hoogtepunt van het seizoen. ‘Vlaanderens Mooiste’ staat door de coronacrisis niet begin april, maar midden oktober op het programma. Komt het verwachte duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert er? De finish wordt na ruim 242 kilometer rond 16.00 uur verwacht in Oudenaarde. Volg het in dit liveblog!