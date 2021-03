LIVE | Alle tussenstanden en uitslagen in de WK-kwalificatie

Video Tadic schittert voor Servië met drie assists, valse start voor Frankrijk en Kroatië

24 maart België is de WK-kwalificatie begonnen met een 3-1 overwinning op Wales. Regerend wereldkampioen Frankrijk speelde in het Stade de France met 1-1 gelijk tegen Oekraïne. Ook vice-wereldkampioen Kroatië kende een valse start in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar.