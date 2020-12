LIVE | Anderson wint eerste set van trage Suljovic

Van Buenos Aires tot Denekamp Kostbaar shirt van Maradona in Twentse handen: ‘De maat van Pluisje, dat kan niet missen!’

16:54 DENEKAMP - Verzamelaar Jesse Rabbeljee kan het nog steeds amper geloven: in zijn woonkamer in Denekamp hangt een écht officieel gedragen wedstrijdshirt van Diego Armando Maradona. „Juist in deze tijd speciaal, een droom die is uitgekomen.”