LIVE | Arteta mist duel met Guardiola, Borussia Dortmund vraagt voor derde keer om salarisoffer

Cristiano Ronaldo naar FC Barcelona? Spaans medium neemt de wereld in de maling

Even was voetbalminnend Spanje en de rest van de wereld in rep en roer nadat het gerenommeerde Mundo Deportivo een schokkende transfer van Cristiano Ronaldo naar FC Barcelona meldde. Het lijkt echter om een Spaanse 1 april-grap te gaan.

28 december