LIVE | Atalanta heeft halve finale Champions League binnen handbereik

Indrukwek­ken­de Van Aert rondt werk Jum­bo-Vis­ma af in zware openings­rit Dauphiné

16:55 Wout van Aert heeft de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma, eerder al winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo, won na een lastige etappe over zeven beklimmingen in een sprint van een uitgedund peloton. Van Aert is ook de eerste leider in de vijfdaagse rittenkoers.