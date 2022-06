LIVE | Avonturiers ruiken kansen in zesde etappe Dauphiné

In de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné rijdt het peloton van Rives naar Gap. De rit van 196,5 kilometer lijkt op het lijf geschreven van avonturiers die al vroeg ontsnappen uit het peloton. De etappe begint rond 11.35 uur en de verwachte finish is om 16.37 uur. Kan Wout van Aert zijn favorietenstatus waarmaken en de tweede rit op rij winnen? Volg het in ons liveblog.