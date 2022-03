LIVE | AZ haalt duizenden euro's op met veiling, KNVB vangt vluchtelingen op

Video Chaos in Tirreno-Adriatico: Evenepoel en Pogacar nemen verkeerde afslag, dagzege Barguil

De vijfde etappe in Tirreno-Adriatico bracht nogal wat chaos met zich mee. In volle finale namen klassementsleider Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard de verkeerde afslag. Het drietal was net ontsnapt uit het uitgedunde peloton. Pogacar en Vingegaard konden snel weer aansluiten, bij Evenepoel duurde het wat langer.

