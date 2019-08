LIVE | AZ op rozen na heerlijke aanval en goal Ouwejan

Eleveld strandt in tweede ronde Future-toer­nooi Oldenzaal

21:09 OLDENZAAL - Justin Eleveld is er donderdagavond niet in geslaagd de volgende ronde van het Future-toernooi in Oldenzaal te bereiken. In de tweede ronde was zijn tegenstander Colin van Beem hem de baas: 3-6 en 1-6.