LIVE | Barça gaat voor Luuk de Jong, Feyenoord ziet ook Haps gaan, ‘PSG negeert nieuw bod op Mbappé’

Juventus brengt ode aan Cristiano Ronaldo en maakt transfer­som bekend

11:01 Na onder anderen Matthijs de Ligt heeft nu ook Juventus zelf uitgebreid afscheid genomen van Cristiano Ronaldo, die zijn carrière voortzet bij Manchester United. De club uit Turijn maakt tevens bekend dat er 15 miljoen euro met de transfer gemoeid is. Een bedrag dat verspreid over vijf jaar betaald mag worden door The Red Devils en dat middels bonussen nog kan oplopen tot 23 miljoen euro.