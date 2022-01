LIVE | Barça-transfer Tagliafico van de baan, Booth nu al naar Utrecht en vindt Eriksen nog onderdak?

Heracles Almelo haalt met Hansson opvolger voor Burgzorg

ALMELO - Heracles Almelo heeft de vervanger voor Delano Burgzorg binnen. Vleugelaanvaller Emil Hansson komt over van Fortuna Sittard. De 23-jarige Zweed, die geboren is in het Noorse Bergen, tekent in Almelo een contract voor 2,5 jaar tot de zomer van 2024 met een optie voor nog een seizoen.

29 januari