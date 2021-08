LIVE | Barça vangt miljoenen, Van Bommel haalt Van de Ven, Feyenoord ziet Burger gaan

Toch nog bewegingen bij FC Twente: vertrekt Menig alsnog?

12:20 ENSCHEDE - Queensy Menig stond dinsdagmorgen nog op het trainingsveld bij FC Twente. Of hij woensdag nog een speler is van de Enschedese club, is de vraag. Op de laatste dag van de transfermarkt is er serieuze interesse voor de buitenspeler.