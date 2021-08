LIVE | Barça wil Luuk de Jong, Vinícius nieuwe nummer 9 PSV, Feyenoord haalt Dessers

Podcast | ‘Zonder de prins, zijn partners en Verstappen was dit niet mogelijk geweest’

7:19 Nog zes dagen en dan wordt de GP van Zandvoort verreden. Voor het eerst in 36 jaar weer een Formule 1-race in Nederland. Pitstop komt dagelijks met een podcast in aanloop naar de race. De AD F1-volgers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten blikken vooruit op het raceweekend met presentator Etienne Verhoeff.