LIVE | Barcelona heeft handen vol aan Kiev, spectaculaire comeback Sevilla

vuelta Etappe 14: kansen voor vluchters in rit door de heuvels

11:21 Na de zware tijdrit van gisteren wacht de renners vandaag in de Vuelta opnieuw een pittige klus. De veertiende etappe door de heuvels van Galicië biedt kansen voor avonturiers. Of gaan we na ruim 200 kilometer toch weer eens sprinten?