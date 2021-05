LIVE | Basisplaatsen voor Karsdorp en Van de Beek in Rome, maar spanning bij return in Londen

In Londen en Rome staan vanavond de returns van de halve finales van de Europa League op het programma. De rol van AS Roma lijkt uitgespeeld na de nederlaag van 6-2 van vorige week op Old Trafford. Arsenal moet in het Emirates Stadium een verlies van 2-1 goed maken tegen de Spaanse subtopper Villarreal. Volg de hoogtepunten in ons liveblog.