LIVE | Bayern halverwege al ruim op voorsprong tegen Lazio, nog geen goals in Boekarest

Hele slechte generale voor Heracles: ‘We moeten eerst even in de hoek gaan staan’

22 februari WAALWIJK - Als Heracles gisteren had gewonnen van RKC was het linkerrijtje in zicht. Maar zoals wel vaker ging het fout op het moment dat de ploeg een stap had kunnen zetten. Robin Pröpper en Tim Breukers hadden er na de 3-0 nederlaag geen goed woord voor over. „Hopelijk is een slechte generale…”