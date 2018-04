LIVE: Navas behoedt Sevilla van achterstand

Arjen Robben gaat als basisspeler van Bayern München in de return tegen Sevilla op jacht naar zijn dertigste treffer in de Champions League. De 34-jarige aanvaller staat nu nog op 29 doelpunten in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, evenveel als Roy Makaay en Patrick Kluivert. Ruud van Nistelrooy is de onbetwiste Nederlandse topscorer op het kampioenenbal met 56 goals.



Robben fungeerde vorige week in de gewonnen uitwedstrijd tegen Sevilla (1-2) nog als late invaller. Met de Nederlandse oud-international hebben ook Rafinha en James Rodríguez, die in Spanje eveneens invielen, een basisplaats in München. Arturo Vidal (dijbeen), Juan Bernat en Thiago (beiden op de bank) ontbreken in het Duitse elftal.



In de andere return in de kwartfinales verdedigt Real Madrid voor eigen publiek een voorsprong van 3-0 tegen Juventus. Jesús Vallejo is bij de thuisploeg de vervanger van de geschorste Sergio Ramos. Gareth Bale krijgt de voorkeur boven Karim Benzema. Bij Juventus wordt de geschorste aanvaller Paulo Dybala vervangen door Mario Mandzukic.