LIVE: België krijgt goed nieuws over Chadli, briljante Franse krantencovers

Rusland in Qatar nóg beter

Bondscoach Stanislav Tsjertsjesov van Rusland denkt dat zijn ploeg over vier jaar op het WK in Qatar nog verder kan komen. ,,Over vier jaar jaar in Qatar gaan we het nóg beter doen'', zei Tsjertsjesov op de volgepakte fanzone in hoofdstad Moskou.



Duizenden voetbalfans juichten de spelers toe, terwijl het 'Russia, Russia' over het plein schalde. ,,Zonder jullie waren we nooit zo ver gekomen'', zei de bondscoach. ,,We hebben jullie ook in Qatar nodig, anders gaan we het daar zwaar krijgen.''



,,We hebben met hart en ziel gespeeld voor onze fans'', zei doelman Igor Akinfejev, de aanvoerder van de nationale ploeg. ,,Deze jongens hebben geschiedenis geschreven.''