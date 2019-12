LIVE | Belgische dartsmiddag: Lewis doet Van den Bergh weer pijn

Krol op imponeren­de wijze naar eerste Nederland­se titel

16:43 Thomas Krol is Nederlands kampioen op de 1.500 meter geworden. In Thialf liet hij geen spaan heel van zijn ploeggenoten Patrick Roest en Sven Kramer, die in de slotrit niet aan de tijd kwamen van Krol. Het is voor Krol zijn eerste Nederlandse seniorentitel.