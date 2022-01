LIVE | Bersgma en Roest doen gooi naar goud, Kramer in laatste Thialf-rit van podium geduwd

de bankzitter ‘Bij een bubbel denkt de onaantast­ba­re topvoetbal­ler al snel aan champagne in Dubai’

De directeur van het NOC*NSF zei in de krant dat de olympische wintersporters de komende weken als monniken moeten gaan leven. Houd de bubbel in de pandemie zo klein mogelijk, luidt het advies. Zeg dat tegen de onaantastbare topvoetballer en hij denk vast dat het over de bubbels in de champagne gaat.

