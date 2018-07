Indrukwekkende Bertens slaat zich naar kwartfinale Wimbledon

Bertens is de eerste Nederlandse die zo ver komt op het gras in Londen sinds Michaëlla Krajicek in 2007. Krajicek moest toen in de kwartfinale buigen voor Marion Bartoli uit Frankrijk.



Bertens gaat het op Wimbledon nu opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Duitse Julia Görges (13) en Donna Vekic uit Kroatië.



De pupil van coach Raemon Sluiter versloeg in de derde ronde vijfvoudig Wimbledon-kampioene Venus Williams. Bertens was voor deze editie op Wimbledon nooit verder gekomen dan de tweede ronde.