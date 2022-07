LIVE | Botic van de Zandschulp draait eerste set knap om, maar Gasquet wint tweede set ruim

Podcast | Etappe 2 de Vooruit­blik: ‘Waar­schijn­lijk geen waaiers maar wel veel nervosi­teit’

Elke ochtend tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de etappe van de dag. En naar de dag van vandaag had Thijs al heeeeel lang uitgekeken, zo schreef hij gisteren al in zijn column. Hopend op de wind en met zijn gedachten al bij een Deens waaierkoers waar je je vingers bij kon aflikken...maar helaas. De verwachting is dat er niet heel veel wind zal staan en tot overmaat van ramp ook nog uit de verkeerde richting.

7:56