LIVE | Bottas en Verstappen klokken eerste serieuze tijden

vrije training 2Voor het eerst is het Formule 1-circus dit weekend te gast op het circuit van Portimão. Max Verstappen begon eerder op de dag met een spin, heel wat gesleutel en uiteindelijk de derde tijd in VT1. Hoe vergaat het hem in de middag? Vanaf 16.00 uur volg je het via ons liveblog.