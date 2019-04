LIVE | Bottas ook in Q2 weer razendsnel, Verstappen op vierde plaats

video FC Twente herpakt zich en wint zenuwslo­pend duel van Telstar

12 april ENSCHEDE - FC Twente heeft in een zenuwslopende wedstrijd hele goede zaken gedaan op weg naar de titel in de eerste divisie. Na twee nederlagen wonnen de Tukkers in eigen huis met 1-0 van Telstar. Concurrent Sparta komt zondag pas in actie. De Rotterdammers treffen thuis Top Oss.