Live Champions League | PSV wacht zware beproeving op bezoek bij AS Monaco

In de jacht op de groepsfase van de Champions League neemt PSV het in de derde voorronde op tegen AS Monaco. Afgelopen seizoen kwamen beide clubs elkaar in de groepsfase van de Europa League ook tegen. PSV speelde in Frankrijk gelijk (0-0) en verloor in eigen huis met 1-2.