LIVE | Charles Leclerc neemt snelste tijd weer over van Max Verstappen

Derby’s en toppers in voetbal­week­ein­de om naar uit te kijken: ‘Dit zijn de krenten in de pap’

Twee derby’s in Nijverdal, eentje in Rijssen en een clash in Enter. De liefhebber van het amateurvoetbal komt dit weekeinde ruimschoots aan zijn trekken. Een overzicht van vier heerlijke affiches die dit weekeinde in de regio op het programma staan.

11 maart