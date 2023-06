LIVE Critérium du Dauphiné | Peloton trapt af met pittige heuveletappe

Met samenvatting Max Verstappen pakt met overmacht pole in Barcelona, dramati­sche kwalifica­tie voor Pérez

Waar het voor de subtoppers in het wereldkampioenschap een slagveld werd, was Max Verstappen een klasse apart in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander jaagt in Barcelona vanaf poleposition op de veertigste overwinning in zijn carrière.