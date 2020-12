LIVE | Cultheld Paul Lim (66) zorgt voor sensatie, wat kan outsider Wade?

Ballen Verstand ‘Quincy is onze familie, een hartje voor Quincy: Mag het misschien iets minder?

9:59 ENSCHEDE/ALMELO - Het einde van het merkwaardige jaar in het betaalde voetbal is in zicht. Nog twee potjes voor FC Twente en Heracles en het is tijd om te proosten of de wonden te likken. In De Ballen Verstand nemen Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde de actuele stand in voetballand door.