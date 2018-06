LIVE: D-Day voor Messi en Van Marwijk

Vertrouwen bij Van Marwijk

Bert van Marwijk heeft nog kans zich met Australië te plaatsen voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, maar het niet helemaal in eigen hand. De bondscoach moet in de laatste groepswedstrijd met zijn elftal Peru verslaan en hopen dat het al geplaatste Frankrijk zijn plicht niet verzuimd en wint van Denemarken.



De trainer die in 2010 met Oranje de finale haalde, heeft er vertrouwen in. ,,Ik hoop en denk dat het gaat lukken. De spelers van Frankrijk hebben ook hun trots. Ze hebben weliswaar twee keer gewonnen, maar nog niet heel goed gespeeld. Ik weet zeker dat ze de wereld willen laten zien hoe goed ze zijn.''



De Socceroos staan op één punt, de Denen hebben er vier en Peru is al uitgeschakeld. De wedstrijden in groep C beginnen om 16.00 uur.