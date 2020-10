LIVE | Danny van Poppel mee in vroege vlucht, peloton controleert

Ganna blijft gretig na derde dagzege: ‘Nu energie sparen voor Milaan’

17 oktober Filippo Ganna greep in de veertiende etappe van de Giro d’Italia alweer zijn derde dagzege door de tijdrit te winnen, nadat hij eerder al de beste was in de openingstijdrit én de vijfde etappe. De wereldkampioen in de individuele rit tegen de klok blijft echter gemotiveerd. ,,Nu moet ik energie sparen voor Milaan. Ik heb nog één doel en dat is de tijdrit in Milaan”, doelt de 24-jarige Ganna op de slottijdrit.