LIVE | Danny van Poppel verovert plek in vroege vlucht, peloton trapt op rem

FC Twente blijft verrassen en is voor één nacht de koploper van de eredivisie

17 oktober TILBURG - Het is maar voor één nacht en een mooie ochtend, maar FC Twente is zowaar even de koploper in de eredivisie. De ploeg van Ron Jans gaf de uitstekende seizoenstart zaterdagavond een vervolg door Willem II in Tilburg met maar liefst 3-0 te verslaan.