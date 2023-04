LIVE darts | Michael van Gerwen tegen Peter Wright op jacht naar koppositie Premier League

Michael van Gerwen is na een teleurstellende avond in Ahoy geen lijstaanvoerder meer in de Premier League. Hij stond de laatste maand bovendien geen enkele speelavond meer in de finale, iets waar Mighty Mike in Leeds weer verandering in wil brengen. De eerste horde is hekkensluiter Peter Wright en in dit liveblog volg je alle ontwikkelingen!